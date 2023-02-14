زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جزيرة «سولاوسي» الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، ميناهاسا بجزيرة «سولاوسي» الإندونيسية.

مركز زلزال جزيرة «سولاوسي» الإندونيسية وقع على عمق 93 كيلومترًا

وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إنَّ مركز الزلزال الذي ضرب ميناهاسا بجزيرة «سولاوسي» الإندونيسية، وقع على عمق 93 كيلومترًا.

وأشار «الزلازل الأورومتوسطي»، إنَّ مركز زلزال ميناهاسا بجزيرة «سولاوسي» الإندونيسية وقع على بعد 439 كيلومترًا شمال شرق «ساماريندا» و196 كم شمال «بالو»

وفي 9 فبراير الجاري، ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، على بعد 10 كيلومترات من «جايابورا» بمقاطعة «بابوا» الإندونيسية، دون وقوع إصابات او أضرار، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي» إنَّ مركز الزلزال وقع على عمق 43 كيلومترا، فيما لم تصدر السلطات الإندونيسية، تحذيرًا من حدوث موجات المدّ العاتية «تسونامي».