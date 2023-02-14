أطعمة لتحسين الحالة المزاجية في عيد الحب.. شوكولاتة ولا ديك رومي؟

يخصص أغلب الناس أطعمة معينة لكل مناسبة أو عيد يحتفلون به، حتى يصبح هذا النوع من الطعام مع مرور الوقت مقصورا على هذه المناسبة في الغالب، في محاولة لخلق طقوس ومراسم خاصة بالمناسبة فقط، ويؤكد خبراء التغذية أن هناك علاقة وثيقة بين الحالة المزاجية وما نتناوله من أطعمة ومشروبات، وإذا كان تحسين الحالة المزاجية مطلبا لأغلب الناس في مختلف الأوقات، فكيف يمكن الاستفادة من هذه العلاقة في عيد الحب 2023 الذي يُحتفل به أغلب الناس اليوم؟

أطعمة تحسن الحالة المزاجية

أكدت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية بمعهد تكنولوجيا الأغذية أن هناك علاقة قوية بين الحالة المزاجية للفرد وبين ما يتناوله من مأكولات ومشروبات، قائلة: «مثلا عند الإسراف في المعجنات والدهون والسكريات العالية يشعر الشخص بنوع من الخمول والكآبة وبالتالي تتراجع الحالة المزاجية».

وبمناسبة الاحتفال بعيد الحب 2023 اليوم، أضافت «شعير» في تصريحات لـ«الوطن»: هناك أغذية تجلب السعادة لغناها بمادة السيرتونين المسؤولة عن الإحساس بالسعادة، ومن أهمها الشكولاتة المرتبطة بعيد الحب ترفع معدل الحرق.

من الأفضل تناول الشكولاتة «الدارك» أو الغامقة، لأنها مُركزة في مكوناتها من الكاكاو، ولانخفاض معدل السكريات بها، ونصحت بتناول قطعة صغيرة منها، لا يزيد عن 40 جراما من الشكولاتة، وفق أستاذ التغذية.

كما نصحت بتناول الأسماك الغنية ب أوميجا 3 ، بالأخص الأسماك الدهنية ومنها القشريات لأنها من الأطعمة التي تحسين الحالة المزاجية وتقوي عمل جهاز المناعة، ونصحت بأن تكون مشوية والبعد عن الأسماك المقلية والمقليات عموما، كما نصحت بتناول الفشار، قائلة: «الفشار من الأغذية منخفضة السعرات الحرارية و التي ترفع مادة السيرتونين، كما يمنح الإحساس بالشبع وبالتالي الإحساس بالسعادة».

الفراولة تعتبر من الفواكه التي تمنح البهجة والإحساس بالسعادة، وكذلك العصائر ذات اللون الأحمر وأبرزها عصير البنجر، وهو من المشروبات التي ترفع كفاءة الجهاز المناعي وتحسين الأنيميا وتدفق الدم إلى المخ، ولو أدخلنا البنجر مع الفراولة ستكون فائدته أعلى، وفق «شعير».

يعتبر عصير القصب من المشروبات المسؤولة عن رفع السيرتونين المسؤولة عن الشعور السعادة في عيد الحب، وفق أستاذ التغذية: «عصير القصب حلو جدا وبيرفع هرمون السعادة، وأن هناك مادة التربتوفان وهو حمض أميني، ومن ضمن المواد المسؤولة عن السعادة في الجسم، ويوجد هذا الحمض في البيض والدواجن وصدور الديك الرومي لذلك يرتبط الرومي بالمناسبات السعيدة».