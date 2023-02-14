عمرو دياب يطرح «بطمن عليك» لـ عيد الحب.. كلمات وألحان عزيز الشافعي

طرح الفنان عمرو دياب أغنيته الجديدة «بطمن عليك» بمناسبة الاحتفال عيد الحب الذي يتزامن سنويا في الرابع عشر من شهر فبراير سنويا.

الأغنية من توزيع أحمد إبراهيم

الأغنية الجديدة من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس وتقول كلماتها.

أنا بطمن عليك

مش عايز حاجة منك

غير بس إنك ترد

انت كويس بجد

مش ناقصك أي حاجة

مش ناقصك أي حد

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي كبير ضمن احتفالات عيد الحب في فبراير المقبل، وكشف عن جميع تفاصيل الحفل من خلال صفحته الخاصة عبر موقع الصور الشهير إنستجرام.

عمرو دياب يشدو في قطر اليوم

شارك الفنان عمرو دياب جمهوره ببوستر حفله الغنائي المقرر إقامته فى عيد الحب، اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 في أحد المطاعم التي تقع بقطر.