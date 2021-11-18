من غير ميزان.. إزاي تعرف إن جسمك في مرحلة الخطر؟

تعرَّف زيادة الوزن والسمنة بأنها تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون قد يلحق الضرر بالصحة العامة، وحسب تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد تضاعفت السمنة في العالم بنحو 3 أضعاف منذ عام 1975.

وفي عام 2016، كان أكثر من 1.9 مليار من البالغين في الثامنة عشرة أو أكثر من العمر، يعانون من فرط الوزن، وأكثر من 650 مليون من بينهم لديهم سمنة.

وحسب إحصاءات حديثة عن المنظمة: 39% من البالغين في الثامنة عشرة أو أكثر من العمر، يعانون من فرط الوزن، و13‏%‏ منهم يعانون من السمنة، في عام 2016.

ويعيش معظم سكان العالم في بلدان تؤدي ‏فرط الوزن والسمنة فيها، إلى وفاة عدد أكبر من الناس، مقارنة بنقص الوزن.

وهناك 40 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من فرط الوزن أو السمنة في عام 2018، و340 مليون طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و19 عاما يعانون من فرط الوزن أو السمنة في عام 2016.

أسباب زيادة الوزن

ويعتبر اختلال توازن الطاقة بين السعرات الحرارية التي يستهلكها الإنسان، وتلك التي يحرقها جسمه، السبب الأساسي في زيادة الوزن والسمنة.

من جهتها، قالت الدكتورة مروة شعير، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، لـ«الوطن»، إن سوء توزيع الدهون أحد مؤشرات زيادة الوزن، مؤكدة أن دهون البطن تعتبر من أخطر الدهون، والتي يمكن الانتباه إليها بقياس محيط الخصر «الوسط» بالمازورة، دون شفط البطن، موضحة: «يعتبر فوق 85 سنتيمتر للسيدات خطرا، وفوق 90 أو 95 سنتيمتر للرجال يعتبر في مرحلة الخطورة التي يجب معالجتها تفاديا للإصابة بالأمراض الناجمة عن السمنة».

كيفية التخلص من الوزن الزائد

1. تجنب السكر والمشروبات المحلاة بالسكر

2. تناول المزيد من البروتين

3. تناول كربوهيدرات أقل

4. تناول الأطعمة الغنية بالألياف

5. ممارسة الرياضة بانتظام

6. اتباع نظام الصيام المتقطع «لمدة 16 ساعة».