سقوط أمطار وانخفاض درجة الحرارة في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على قرى ومدن المحافظة، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصةً على المناطق الشمالية بـ«بلطيم، وبرج البرلس، ومطوبس».

درجات الحرارة بكفر الشيخ

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة بكفر الشيخ سجلت، اليوم الثلاثاء، العظمى 16 درجة مئوية، وتبلغ الصغري 10 درجات، وسرعة الرياح من 34 كم في الساعة، مع طقس غائم جزئياً، بينما تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم، معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلي 2 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية وشمالية غربية.

متابعة حالة الطقس بكفر الشيخ

ومن جانبه، كلّف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمتابعة حالة الطقس، وإرسال تقارير على مدار الساعة إلى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة أولاً بأول.