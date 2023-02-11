طقس كفر الشيخ اليوم.. سقوط أمطار متوسطة وانخفاض درجات الحرارة

يشهد طقس محافظة كفر الشيخ اليوم السبت، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وسط توقعات بسقوط أمطار متوسطة، خاصةً على المدن الساحلية الواقعة بشمال المحافظة، والمطلة على البحر المتوسط.

طقس كفر الشيخ اليوم

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود محافظة كفر الشيخ اليوم طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهاراً بارد ليلاً على كافة الأنحاء، مع سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا.

حالة البحر المتوسط ودرجات الحرارة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم السبت العظمى 17 درجة مئوية، وتبلغ الصغرى 10 درجات، وسرعة الرياح 30 كيلومترا في الساعة، مع طقس غائم جزئياً.

متابعة حالة الطقس بكفر الشيخ

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمتابعة حالة الطقس، وإرسال تقارير على مدار الساعة إلى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة أولاً بأول.