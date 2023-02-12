طقس كفر الشيخ اليوم: سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40%

يشهد طقس محافظة كفر الشيخ اليوم الأحد، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، خاصة على المدن الساحلية الواقعة بشمال المحافظة، والمطلة على البحر المتوسط.

طقس كفر الشيخ اليوم

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهاراً، بارد ليلاً، وذلك على كافة الأنحاء، مع سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريباً.

حالة البحر المتوسط ودرجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، خفيفة إلي معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلي 1.75 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الأحد العظمى 17 درجة مئوية، وتبلغ الصغري 10 درجات، وسرعة الرياح من 20 كم في الساعة، مع طقس غائم جزئياً.

متابعة حالة الطقس بكفر الشيخ

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمتابعة حالة الطقس، وإرسال تقارير على مدار الساعة إلى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة أولاً بأول.