القناة الأولى تعرض تقريرا عن فعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أبرز فعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023».

وقال الدكتور فاروق كامل الباز أستاذ الكيمياء الحيوية بالمركز القومي للبحوث: «المركز يقدم في المعرض منتجات مختلفة تستخدم في علاج بعض الأمراض، حيث نعرض مركبات ننتجها من الطحالب، وهذا المشروع يموله الاتحاد الأوروبي والأكاديمية، وننتج منه الوقود الحيوي لتقليل الانبعاثات الضارة من المركبات والسيارات، كما ننتج بعض المركبات الطبية التي تستخدم في علاج بعض الأمراض».

اختيار أفضل 10 اختراعات جرى تقديمها للأكاديمية

أما مها السيد مدير إدارة المتحف والنوادي العلمية بالمركز الاستكشافي فقالت: «نشارك هذا العام بـ 10 مشروعات على مستوى الجمهورية، لدينا 52 فرعا، وتقدم إلينا عدد من الطلاب من كل الفروع وتم اختيار أفضل 10 اختراعات جرى تقديمها للأكاديمية، ولا يوجد معرض في الجمهورية يحدث فيه مثل الذي يحدث في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار، حيث يهتم بالأطفال واختراعاتهم وأفكارهم ويدعمهم في كل مكان».