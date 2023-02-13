أكاديمية البحث العلمي: معرض القاهرة الدولي للابتكار فرصة كبيرة لتبادل الأفكار

أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن معرض القاهرة للابتكار هو سوق لتبادل الابتكارات بين الطلاب والباحثين والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك دعم من الدولة للمشروعات الواعدة وسيتم تقديم كافة أوجه الدعم لتلك المشروعات، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من المعرض دعم الطلاب وإيجاد فرص عمل لهم من خلال المعرض.

دور الطفل في الابتكار

وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خلال افتتاح فعاليات معرض القاهرة الدولي للابتكار، إلى أن المعرض يناقش دور الطفل في الابتكار وريادة الاعمال، قائلا: «أؤمن أن الأطفال يستطيعون تغير الواقع الذي نعيشه في حالة تربية هؤلاء التلاميذ والأطفال في بيئة تدعم الابتكار والتفكير العلمي».

مصر والبرتغال

وأوضح محمود صقر، أن المعرض يعد فرصة كبيرة للتعاون بين مصر والبرتغال والتي تعد الدولة الضيف لهذا العام، مؤكدا أنه سيتم عقد العديد من برتوكولات التعاون بين مصر والبرتغال في البحث العلمي والتكنولوجيا والصحة والبيئية.