جامعة مطروح تشارك في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار بحاضنة «نماء»

شارك الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الاثنين، في فعاليات اليوم القومي للقمح، وكذلك في افتتاح معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة بين 13 و14 فبراير الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

افتتاح فعاليات المعرض ويوم القمح

وافتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فعاليات اليوم والمعرض، وذلك بحضور الوزيرة البرتغالية للعلوم والتكنولوجيا والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان، وعدد من رؤساء الجامعات ورجال الصناعة والاستثمار وكبار الشخصيات والسفراء المعتمدين بالقاهرة.

بناء اقتصاد قوي مبني على المعرفة

وقال رئيس جامعة مطروح، في بيان، إن الدولة المصرية تستهدف بناء اقتصاد قوي مبني على المعرفة من خلال رؤية مصر 2030، من خلال البرامج التمويلية المختلفة والشراكات التي تتم بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجامعات.

الحاضنة التكنولوجية نماء

وتشارك جامعة مطروح مع الأكاديمية في هذا الإطار عبر 3 مشاريع ممولة، وهي مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا «تايكو»، ونادي ريادة الأعمال، والحاضنة التكنولوجية «نماء»، وتسير كل هذه المشاريع نحو الفكر الابتكاري وتصنيع التكنولوجيا بعقول وأيادٍ مصرية، وبناء الشخصية الريادية القادرة على الابتكار ووضع الحلول المناسبة للمشاكل المختلفة.

برامج تدريبية متخصصة

وتقوم جامعة مطروح بالبحث عن أصحاب الفكر الابتكاري والريادي من طلاب ومنتسبي الجامعة والمجتمع المحلي ودعمهم ببرامج تدريبية متخصصة وتقديم الدعم والتدريب المستمر والمتابعة لمن لديهم الرغبة والحافز والقدرات المطلوبة.

ويعد معرض القاهرة الدولي للابتكار والذي شاركت فيه جامعة مطروح، من النماذج التصنيعية والأفكار المبتكرة فرصة كبيرة لعرض مخرجات هذه البرامج وتباحث الأفكار والعمل على تطويرها وزيادتها كمًا وكيفًا لوصول هذه المخرجات لصورة تطبيقية سهلة تساهم في حل المشاكل بالمجتمع المحيط وخلق حلول ابتكارية.