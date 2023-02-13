كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي للابتكار 2023.. يضم 11 جناحا

معرض القاهرة الدولي للابتكار 2023، تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الإثنين 13 فبراير الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وضيف شرف المعرض هذا العام دولة البرتغال، والشريك الاستراتيجي هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية.

عدد أجنحة معرض القاهرة الدولي للابتكار 2023

بحسب بيان رسمي من أكاديمية البحث العلمي، يضم معرض القاهرة الدولي للابتكار 2023، أكثر من 11 جناحًا متخصصًا وهي: «بيت الشركات الناشئة، الملكية الفكرية، التصنيع المحلي، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والروبوتات والطائرات المسيرة والسيارات الكهربائية، الزراعة الرقمية والذكية، الطاقة والمياه، الابتكار الأخضر، تبسيط العلوم، والأجهزة الطبية والتعويضية».

يشتمل معرض القاهرة الدولي، على 15 فعالية على مدار اليومين ما بين مؤتمرات وورش عمل وحلقات نقاشية ومنتديات، ويُعد أحد آليات تطبيق مخرجات البحث العلمي؛ ليفتح آفاقًا جديدة أمام المخترعين والمبتكرين بهدف تسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فعالة واحترافية ومباشرة.

ويأتي التنظيم استكمالاً لدور ورسالة الأكاديمية في خدمة المجتمع العلمي من ناحية والمساهمة في التنمية الشاملة من ناحية أخرى، وتأكيدًا على أهمية ربط البحث العلمي ومخرجاته بالصناعة وغيرها من المجالات.

جامعة القاهرة تشارك في معرض القاهرة الدولي

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنّ الجامعة ستشارك في معرض القاهرة الدولي للابتكار 2023 بجهاز محاكاة لاستخدام الليزر الطبي فس علاج الأمراض الجلدية واستشعار الغازات السامة بالعين المجردة وسيراميك مقاوم للبكتيريا وتصنيع أوراق لمستندات غير قابلة للتزوير، ومشروعات ابتكارية لتحويل قش الأرز لمخصبات تربة وتقنيات لعلاج أمراض السرطان والصيدلة تقدم ابتكارات جديدة للمستحضرات الطبية.