جامعة سوهاج تعلن القائمة المبدئية للمتقدمين لمنصب عميد كلية التربية

أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية التربية بجامعة سوهاج، برئاسة الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد الكلية، وهم الدكتور عماد صموئيل وهبه القائم بعمل عميد الكلية والدكتور حسين طه عطا وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالباسط محمد دياب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، خديجه عبدالعزيز علي، الدكتور شعبان حلمي حافظ والدكتور عبدالله محمود إسماعيل.

فحص أوراق المتقدمين للمنصب

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أنه سيتم اليوم الثلاثاء فحص أوراق المتقدمين للمنصب وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين، مضيفاً أنه سيتم فتح باب تلقى الطعون على المرشحين يوم الخميس المقبل، أما البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمرشحين سيتم يوم الأحد ١٩ فبراير، يليه الاثنين إعلان الجدول الزمنى لعرض المرشحين لبرامجهم.

مناقشة رسالة ماجستير

وفي سياق آخر شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من باحثة بقسم الميكروبيولوجي في كلية الزراعة، والتى جاءت تحت عنوان «عزل وتوصيف بكتريوفاجات متخصصة على الاستربتومايسيس».