ضبط 7.5 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضبط 7.5 طن لحوم ومشتقاتها ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك، وتحرير 19 محضرا، وذلك خلال حملات بيطرية بشهر يناير الماضي، لافتاً إلى أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضبط كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط، في بيان صحفي، أهمية التنسيق والتعاون بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لشن حملات على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، للتأكد من سلامة السلع والمواد الغذائية واللحوم والمذبوحات، والاطمئنان على صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والحفاظ على صحة المواطنين، ومحاربة الغش التجاري.

ضبط 19 مخالفة

وأوضح الدكتور صلاح علي قطب مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، تحرير 19 مخالفة ومحضرا، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين بإجمالي مضبوطات 7.5 طن لحوم ومشتقاتها ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال 9 حملات بيطرية على مدار شهر يناير الماضي.

التفتيش علي المصالح الحكومية

وأضاف، أنه تم الكشف على اللحوم والدواجن والأسماك التي يتم توريدها إلى المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية والمستشفيات المركزية وإدارة قوات الأمن المركزي وسجن أسيوط العام، بكميات تصل إلى 4 طن لحوم بلدية ومستوردة تقريباً، و48 طنا و267 كيلوجرام دواجن و68 كيلو جرام أسماك، إضافة إلى المرور على 15 مجزرا لمتابعة العمل بها والمذبوحات التي وصلت إلى 4569 حيوانات كبيرة و11200 من الدواجن.