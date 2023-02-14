افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي السادس لعلوم الفلك بالشرق الأوسط وأفريقيا

افتتح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أعمال المؤتمر الإقليمي السادس لعلوم الفلك والفضاء بالشرق الأوسط وإفريقيا، تحت عنوان «الأنشطة الفلكية الحديثة - الكون القريب والبعيد»، وذلك خلال الفترة من 13 - 16 فبراير الجاري، بمقر المعهد بحلوان، في حضور لفيف من علماء الفلك وأبحاث الفضاء من الجامعات المصرية والمعاهد البحثية.

مُشاركة عدد كبير من العلماء

وأشار الدكتور جاد القاضي إلى أن المؤتمر يأتي بمُشاركة ورعاية الاتحاد الدولي للفلك، والاتحاد العربي للفلك وعلوم الفضاء، والرابطة العربية لعلوم الفلك، لافتًا إلى مُشاركة عدد من العلماء من عدة دول في فعاليات المؤتمر، منهم: «الدكتور خوسيه مجويل من إسبانيا، نائب رئيس الاتحاد الفلكي الدولي، والدكتور عوني الخصاونة من الأردن، نائب رئيس الاتحاد الفلكي العربي، والشيخ الدكتور علي فخر، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية نائبًا عن مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، والدكتور مكرم إبراهيم، أستاذ بقسم الشمس وأبحاث الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر».

استكشاف الكون القريب والبعيد

وخلال فعاليات المؤتمر، قدم الدكتور جاد القاضي عرضًا، حول نشأة مرصد حلوان عام 1903، موضحًا أن المؤتمر يناقش على مدار أيامه الأربعة عددًا من الموضوعات المُتعلقة بعلوم الفلك والفضاء، لـ استكشاف الكون القريب والبعيد، بينها المجرات الخارجية، علم الفلك النجمي، الفيزياء الشمسية والطقس الفضائي، علم الكونيات وفيزياء الطاقات العالية، اختيار المواقع لإنشاء المنظار الفلكي المصري الكبير، وكذلك التعليم ونشر الثقافة والتوعية الفلكية.

كما ألقت الدكتورة ديبرا ألمجرين، رئيس الاتحاد الدولي الفلكي كلمة مُسجلة خلال الفعاليات، واستعرضت الدكتورة دودزيل كوبهيكا، مدير المشروعات بالاتحاد الدولي الفلكي أهم المشروعات بالاتحاد.

جدير بالذكر، أن عدد الأبحاث المقدمة للمؤتمر بلغت 90 بحثًا من مصر والدول العربية، والأفريقية، والأجنبية، المُشاركة بالمؤتمر، والتي بلغ عددها أكثر من 20 دولة، هذا بالإضافة إلى استضافة المؤتمر 10 من كبار علماء الفلك والفضاء كمُتحدثين بالمؤتمر، علمًا بأن الأبحاث مصنفة إلى 63 بحثًا إلقاء، و27 بحث «بوستر».