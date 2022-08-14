كلية الحاسبات والمعلومات بكفر الشيخ.. الأقسام والأوراق المطلوبة

تعتبر كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، من الكليات الحديثة والمميزة، حيث تسعى للارتقاء بالمستوى التعليمى والبحث العلمى في الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، لتحقيق التميز والابتكار في البحث العلمي، وخدمة المجتمع على المستوى المحلي والإقليمي، وتستعد حالياً لاستقبال دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة للعام 2022.

وتُقدم «الوطن»، لطلاب الثانوية العامة كل ما يريدون معرفته عن كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، في إطار ما تُقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

نشأة الكلية

أنشئت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ عام 2015، وتم الموافقة على بدء الدراسة بها (مرحلة البكالوريوس) بنظام الساعات المعتمدة اعتباراً من العام الجامعي 2015 - 2016، وتقبل طلاب الثانوية العامة من شعبتي علمي علوم ورياضة.

أقسام الكلية

- قسم علوم الحاسب.

- قسم نظم المعلومات.

- قسم تكنولوجيا المعلومات.

- قسم هندسة البرمجيات.

- برنامج المعلوماتية الحيوية.

الأوراق المطلوبة للتقديم

ويتطلب التقدم للالتحاق بـ كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، عدداً من الأوراق، هي:

- أصل شهادة الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية وصورة منها.

- صورة بطاقة الترشيح المقبول بها الطالب.

- أصل شهادة الميلاد وصورة منها.

- صورة البطاقة الشخصية.

- 8 صور شخصية.

- نموذج 2 جند أو 6 أو 7 جند للطلاب الذكور فقط.