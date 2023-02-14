اللجنة العليا للاستثمار بالدقهلية توافق على إنشاء 8 مشروعات بمبادرة «ابدأ»

اجتمعت اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة الدقهلية اليوم، في إطار تحقيق مبادرة «ابدأ» لتوطين الصناعة واقامة المشروعات الاستثمارية، وناقشت عددا من الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات استثمارية بمنطقة اراضي الجمعيات الزراعية بناحية قلابشو ببلقاس، ووافقت اللجنة على إقامة 8 مشروعات استثمارية جديدة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعات قومية وانشاء مصانع جديدة تواكب الصناعات العالمية وتلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وجذب الاستثمارات المختلفة.

وبحسب بيان صحفي من محافظة الدقهلية، حضر الاجتماع اعضاء اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة الدقهلية وبحضور وكلاء الوزارات مديري مديريات الاسكان والتموين والزراعة وكافة الادارات المعنية بديوان المحافظة، وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة عددا من الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات استثمارية بمنطقة أراضي الجمعيات الزراعية بناحية قلابشو ببلقاس.

إقامة عدد 8 مشروعات استثمارية في منطقة قلابشو

ووافقت اللجنة علي اقامة عدد 8 مشروعات استثمارية في منطقة قلابشو شملت مشروعات تسمين للثروة الحيوانية والدواجن، وثلاجات لحفظ الخضروات والفاكهة، وتقرر خلال الاجتماع سرعة مخاطبة وزارة الزراعة لأخذ الموافقات اللازمة علي اقامة المشروعات وسرعة السير في اجراءات التنفيذ من خلال اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة للتيسير علي المتقدمين لسرعة تنفيذ مشروعاتهم وتحقيق أهداف مبادرة «إبدا» بنطاق محافظة الدقهلية.

الدقهلية: تحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين

وأكدت محافظة الدقهلية على أنها حريصة على تحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين في جميع المجالات بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة، وتضافر الجهود من أجل أن تتحول الدقهلية إلي عاصمة مصر الصناعية.