مبادرة «إبدأ»: تغيرات كثيرة في مجال الصناعة بدء من العام المقبل

أكدت الدكتورة آية حسام الدين عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية «إبدأ»، أن المبادرة تعمل على توطين تكنولوجيا صناعة المواد المغذية للصناعات المختلفة.

تغيرات كثيرة في مجال الصناعة

أوضحت خلال لقائها مع برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه جاسمين طه زكي ورضوى حسن، عبر فضائية «dmc»، أن العام المقبل سيشهد تغيرات كثيرة في مجال الصناعة، متوقعة بدء تصنيع أجزاء كبيرة من الصناعات المغذية في المصانع، ما سيوفر فرص عمل للشباب.

وأشارت إلى أن المبادرة خططت لتصنيع عدد من الصناعات المغذية لتقليل الاستيراد، مؤكدة أن هناك خطط لتوطين الصناعات في مصر.

مبادرة إبدأ خرجت من حياة كريمة

ولفتت إلى أن مبادرة إبدأ، خرجت من مبادرة حياة كريمة، إذ تعمل على محور التمكين الاقتصادي ودعم الشباب داخل القرى، وتقديم الدعم لكل شاب في قريته، بالإضافة لتوفير الصناعات المغذية من خلال المبادرة.

وشددت على دور المرأة الكبير في المبادرة، مشيرة إلى وجود خطط لتدريب المرأة على صناعات متعددة، ومنها الصناعات اليدوية والتراثية، مؤكدة أن مبادرة إبدأ قدمت بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة، دورات تدريبية للسيدات.