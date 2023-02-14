أستاذ علم الزلازل: تسجيل عشرات الهزات الارتدادية في تركيا بقوة بين 3 و4 درجات

أكد الدكتور نجيب أبو كركي، أستاذ علم الزلازل، تسجيل عشرات الهزات الارتدادية بقوة تتراوح بين 3 و4 درجات على مقياس ريختر، مشيرًا إلى أن هناك زلزال بقوة 4.7 درجة ضرب منطقة تبعد عن إحدى بلدات تركيا التي يبلغ عدد سكانها 35 ألف مواطن بنحو 7 كيلومترات، موضحًا أن البلدات القريبة من تلك الهزات تشعر بها، وتشكل تلك الهزات خطورة على الأبنية.

الأبنية القديمة المقاومة للزلازل

وقال «أبو كركي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن مركز دراسات زلازل أوروبا والبحر المتوسط سجل 136 زلزالا في أوروبا كافة، وكان أكبرها في رومانيا وقوته 5 درجات، وأيضا في منطقة أيسلندا التي تقع أقصى شمال غرب أوروبا بقوة 4 درجات، لافتًا إلى أن الأبنية القديمة التي تتواجد بها القناطر تقاوم الزلازل بشكل جيد، إلى جانب مقاومتها للمياه والأمطار والرطوبة.

تناقص في قوى الهزات الارتداية

وأشار إلى أنه لا أحد يعلم متى ستتوقف الهزات الارتداية الزلزالية وتعود حالة الاستقرار من جديد في تلك المناطق، متابعًا أنه وفقًا للأرقام فإن تلك الهزات تتناقص قوتها تدريجيًا ولكن بشكل غير منتظم، فقد يكون هناك بعض المفاجآت مستقبليًا، مؤكدًا أهمية تزويد فرق الإنقاذ بالمعدات والأدوات اللازمة من أجل تخفيف الخسائر الناتجة عن تلك الأزمة.