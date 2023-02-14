«المتحدة»: «الوثائقية» تنتج فيلما عن محمد حسنين هيكل تزامنا مع مئويته

أعلنت قناة «الوثائقية» في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنّها تستعد لإنتاج فيلم وثائقي ضخم، يتناول سيرة الكاتب الصحفي الراحل، الأستاذ محمد حسنين هيكل، ويرصد أبرز محطات مسيرته الصحفية الطويلة، وأهم القضايا السياسية التي خاضها، والمواقف التي دافع عنها، وذلك بالتزامن مع مئوية ميلاده، التي تحل العام الحالي 2023.

ويشارك في الفيلم الوثائقي عددا من كبار الكتاب، والصحفيين، والسياسيين، والدبلوماسيين المصريين والعرب والأجانب، وتُصَّور المقابلات الحصرية والمادة الأرشيفية التي يتناولها الفيلم داخل مصر، وبعض العواصم العربية والأجنبية.