انطلاق ندوة «مئوية ميلاد الكاتب محمد حسنين هيكل» في معرض الكتاب

شهد اليوم الثامن من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، تنظيم ندوة «مئوية ميلاد الكاتب محمد حسنين هيكل» التي يديرها الإعلامي عمرو خفاجي، بحضور كل من الكاتب والمفكر جميل مطر، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والدكتور وحيد عبد المجيد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

بداية معرفة وحيد عبد المجيد بمحمد حسنين هيكل

وروى وحيد عبد المجيد أن معرفته بـ«هيكل»، بدأت خلال رحلته للدراسة في الخارج: «قمت بتأليف كتاب وفور صدوره، أخبرني مكتبه بأن محمد حسنين هيكل يرغب في رؤيتي لمعرفة تفاصيل دقيقة عن الفرق بين عدد من المؤتمرات في الولايات المتحدة الأمريكية».

وتابع «عبد المجيد» أن من كان يحظى بلقاء «هيكل» هو المستفيد، مشددا على أنه لم يكن كاتبا للمقالات فقط، وهو كاتب جيد في اللغتين العربية والإنجليزية، وكان يتم ترجمة بعض أعماله إلى اللغة الإنجليزية، وكان حريصا على كتابة النسخة الإنجليزية أولا ثم إرسالها، وبعدها بفترة يكتب النسخة العربية، لذلك نجد اختلافا بين النسختين.

الاستفاضة باللغة العربية

وأشار إلى أنه كان حريصا على الاستفاضة بـ اللغة العربية، لأنها كان يدرك جيدا مدى اهتمام القارئ العربي بالتعرف على التفاصيل بدقة متناهية، وظهر ذلك جليا في كتابه «المفاوضات السرية»، فالنسخة الإنجليزية لا يتجاوز عدد صفحاتها 280 صفحة، أما العربية فكانت عبارة عن 3 مجلدات تتجاوز الألف صفحة.