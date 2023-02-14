6 أغنيات جديدة في عيد الحب أبرزها لـ عمرو دياب وأنغام وأحمد سعد

جمهور الغناء على موعد مع عدد من الأعمال الغنائية الجديدة، التي يستعد عدد من المطربين طرحها بمناسبة عيد الحب، اليوم، وتتسع القائمة لتشمل عمرو دياب، أنغام بالإضافة إلى الفنان أحمد سعد.

في تمام الساعة الثالثة عصرا، طرح الفنان أحمد سعد أغنية بعنوان «قادر أكمل» عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، حيث نشر جزء منها عبر حسابه على «إنستجرام»، وجاءت كلمات الأغنية: «أيوة بسببك قادر أكمل وقت ما بتعب ليكي بروح، لما ببان الدنيا تقفل حضنك آخر باب مفتوح، مهما عشانك بتعب وأعمل تعبي في حبك مش بيروح».

وتتسع القائمة، لتشمل الفنان محمد رشاد الذي يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان «بنت الناس»، خلال الساعات المقبلة، والتي يهدديها إلى خطيبته غادة فتحي بمناسبة عيد الحب.

أنغام تطرح «خليني شوية معاك» بمناسبة عيد الحب

كما تطرح الفنانة أنغام، فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان «خليني شوية معاك»، بعد قليل، عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، وفقا لما أعلنته عبر تدوينة على حسابها بـ«إنستجرام»، وتعتبر الأغنية الثانية التي تطرحها أنغام في 2023، بعد أغنية «عشان أرضيك» في يناير الماضي، من كلمات أحمد قطوط وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وليد فايد.

«النجمة البعيدة» تجمع عمر كمال وشيماء المغربي.. ورامي جمال يطرح «عاملة ايه»

وخلال الساعات الماضية، طرح عمرو دياب أحدث أعماله الغنائية بعنوان «بطمن عليك»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، بمناسبة عيد الحب، وتتسع القائمة لتشمل عمر كمال وشيماء المغربي اللذان طرحا «دويتو» جديد بعنوان «النجمة البعيدة»، من كلمات أسامة الوكيل وألحان عمرو قطب.

بينما فضل الفنان رامي جمال، طرح أغنيته «عاملة ايه» في 6 فبراير، قبل أيام من موعد عيد الحب، وقال عبر حسابه على «إنستجرام»، «عشان الناس تحب براحتها في عيد الحب»، والأغنية من كلمات أحمد العزب وألحان أحمد العدل.