أحمد سعد يطرح البرومو الدعائي لأغنية قادر أكمل «فيديو»

طرح الفنان أحمد سعد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة «قادر أكمل».

وعلق أحمد سعد على البرومو قائلا: «أيوة بسببك قادر أكمل وقت ما بتعب ليكي بروح.. قادر أكمل بكره على يوتيوب».

أغنية يا عراف

وطرح أحمد سعد مؤخرا، أغنية «يا عراف»، التي حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت التريند في أول أيام طرحها على اليوتيوب؛ إذ قدمها سعد على طريقة التريو مع الثنائي «زعيم» و«نوردو»، من أشعار محمد الفقي، وألحان أحمد زعيم، والموزع «توم».

ومن ناحية أخرى، نشر أحمد سعد، أمس، البوستر الدعائي لأغنية قادر أكمل عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليه: «استنوا أغنية عيد الحب، قادر أكمل، يوم الثلاثاء الساعة 3 على قناتي عبر يوتيوب».