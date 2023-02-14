أهالي قرية بالإسماعيلية يشتركون في شراء عجل وتوزيع لحومه: «بلاها جزار»

بدأ مواطنون في محافظة الإسماعيلية في اتباع طريقة جديدة للتخلص من مغالاة بعض التجار في اللحوم، إذ اشترك عدد من أهالي منطقة السلام التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، في جمع أموال «عجل» لشرائه وذبحه وتوزيع لحومه عليهم بدلاً من اللجوء لمحال الجزارة.

أحد المتشركين: رفعنا شعار «بلاها جزار»

وقال محمد السيد عبدالحميد أحد أهالي منطقة السلام بمركز ومدينة التل الكبير، إنهم لجأوا إلى شراء العجل وذبحه، بعد مغالاة بعض محال الجزارة في أسعار اللحوم، والتي وصلت إلى 250 جنيهًا تقريبًا.

وأضاف «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»: «كنا حوالي 5 أفراد في البداية، وزاد العدد إلى 10 أشخاص وتواصل كل شخص مع أقاربه، وقررنا نخوض التجربة بعد تكرارها في عدد من المحافظات المختلفة».

وأشار إلى أن سعر كيلو اللحم وصل إلى 180 جنيهًا فقط وحصل كل شخص على نصيبه، مؤكدًا تكرار التجربة مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أنهم اشتروا العجل من أحد الأسواق القريبة من المدينة، وتم ذبحه بمعرفة أحد الجزارين لضمان عدم وجود أي هدر في اللحوم خلال عملية الذبح.