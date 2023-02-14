أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في منافذ الدولة.. تبدأ بـ120 جنيها

استقرت أسعار اللحوم اليوم في جميع منافذ الدولة، التابعة لوزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية المختلفة، وداخل معارض أهلا رمضان المنتشرة في جميع احياء الجمهورية، ومنافذ كلنا واحد، ومنافذ وزارة الزراعة.

وتستعرض الوطن من خلال التقرير التالي، أسعار اللحوم اليوم في المنافذ الحكومية، إضافة إلى أسعار اللحوم في محلات الجزارة، وفق ما كشفت عنه شعبة القصاصين في الغرف التجارية.

أسعار اللحوم الليوم في منافذ الدولة

جاءت أسعار اللحوم اليوم في منافذ الدولة سواء منافذ التموين وأهلا رمضان والزراعة وكلنا واحد وغيرها من المنافذ الحكومية، كما يلي.

- البلدي الطازج يتراوح بين 160 لـ170 جنيها للكيلو.

- البوفيتيك يتراوح بين 170 لـ180 جنيها للكيلو.

- الكبدة الطازجة 180 جنيها للكيلو.

- المفروم الطازج 160 جنيها للكيلو.

- المفروم البرازيلي الطازج بين 135 لـ145 جنيها للكيلو.

- المجمد البرازيلي بين 120 لـ130 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة

- تتراوح أسعار اللحم البتلو بين 230 لـ250 جنيها.

- تتراوح أسعار اللحم المفروم بين 220 لـ230 جنيها.

- تراوح سعر الكبدة بين 230 لـ250 جنيها.

- السجق البلدي بين 180 لـ190 جنيها.

- التربيانكو بين 230 لـ250 جنيها.

- البوفتيك 240 لـ250 جنيها للكيلو.

- الموزة الكندوز 240 لـ250 جنيها.

- اللحم الجملي في محلات الجزارة بين 170 لـ190 جنيها.