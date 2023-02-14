طرح أول سيارة مصرية في الأسوق قريبا: تعمل بالكهرباء وسعرها 95 ألف جنيه

تخطط مصر لإنتاج أول سيارة مصرية تعمل بالطاقة الكهربائية وطرحها في الأسواق قريبا، حيث تم تصميم نموذجين للسيارة، الأول تم إنتاجه من شركة إماراتية تعمل في مصر، والثاني جاري العمل على تصنيعه بمصنع العاشر من رمضان مع استهداف إنتاج 5 آلاف سيارة كهربائية شهريا خلال 6 أشهر.

أول سيارة كهربائية «صنع في مصر»

وتستعرض «الوطن»، مواصفات السيارة الكهربائية الجديدة محلية الصنع والمرتقب طرحها في السوق المصرية والتي تتميز بتوفيرها للطاقة واستعمالها مصادر نظيفة للطاقة فضلا عن كونها اقتصادية في سعرها.

أبرز مزايا أول سيارة كهربائية محلية الصنع

- تتسع لـ 5 أفراد.

-نسبة المكون المحلي تصل لـ 60%.

-سرعة المحرك 60 كم في الساعة.

-سعر السيارة الكهربائية 95 ألف جنيها.

-العمر الافتراضي لبطاريات «ليثيوم ايون» 12 عاما، بضمان 10 سنوات.

-السيارة موفرة، بتكلفة تشغيل لا تزيد عن 30% من تكاليف السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين.

-الهيكل الخارجي للسيارة مصري الصنع 100%.

-استهداف الوصول بالمكون المحلي للسيارة الكهربائية إلى 100% خلال عامين.

-مشروع تصنيع أول سيارة كهربائية في مصر، يضم نخبة من الباحثين وأساتذة الجامعات وحاصلين على جوائز تشجيعية بخبرات دولية.