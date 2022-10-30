أستاذ بـ«هندسة حلوان» لـ قصواء الخلالي: العالم به 140 مليون سيارة كهربائية مفيدة للبيئة

قال الدكتور مصطفى عبدالمنعم، أستاذ هندسة السيارات بكلية الهندسة في جامعة حلوان، إن العالم به نحو 140 مليون سيارة كهربائية، وهذا الرقم مرشح للزيادة: «هذا النوع من السيارات مفيد للبيئة ويتمتع بقدرات عالية وسرعات كبيرة وراحة وهدوء في التشغيل».

وأضاف عبدالمنعم، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج في المساء مع قصواء، على قناة cbc: «التلوث البيئي الناجم عن السيارات التقليدية أمر مهم جدا ويستحوذ على تركيز العالم كله لأن التلوث أصبح تأثيره قوي جدا على البيئة المحيطة، مثل طبقة الأوزون والتغيرات المناخية، ولم يعد هناك مفر من استخدام تقنية صفر انبعاثات».

انبعاثات محركات السيارات أكبر مؤثر على البيئة

وتابع أستاذ هندسة السيارات بكلية الهندسة في جامعة حلوان: «انبعاثات محركات السيارات أكبر مؤثر على البيئة، بعكس المصانع والأشياء الأخرى التي تؤثر على البيئة، ولكن هناك مشكلات تعاني منها السيارات الكهربائية، وأهم شيء يتم التركيز عليه هو بطاريات السيارات، ومن المتوقع أن يتم تطويرها على مدار السنوات العشرة المقبلة للحصول على مدى تشغيل عالي».

3 مشكلات أساسية

وأشار إلى وجود 3 مشكلات أساسية، وهي السعر، بسبب زيادة سعر البطارية، التي تمثل من 20% إلى 30% من سعر السيارة الكهربائية، والنقطة الثانية هي محطات الشحن، والمشكلة تتمثل في مدى التشغيل، مشيدًا بدور السيارات الكهربائية في تقليل تكلفة التشغيل فيما يتعلق بالمسافات التي تقطعها السيارة.