رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

أستاذ بـ«هندسة حلوان» لـ قصواء الخلالي: العالم به 140 مليون سيارة كهربائية مفيدة للبيئة

كتب:

شريف سليمان
11:14 م | الأحد 30 أكتوبر 2022
الدكتور مصطفى عبدالمنعم

الدكتور مصطفى عبدالمنعم

قال الدكتور مصطفى عبدالمنعم، أستاذ هندسة السيارات بكلية الهندسة في جامعة حلوان، إن العالم به نحو 140 مليون سيارة كهربائية، وهذا الرقم مرشح للزيادة: «هذا النوع من السيارات مفيد للبيئة ويتمتع بقدرات عالية وسرعات كبيرة وراحة وهدوء في التشغيل».

وأضاف عبدالمنعم، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج في المساء مع قصواء، على قناة cbc: «التلوث البيئي الناجم عن السيارات التقليدية أمر مهم جدا ويستحوذ على تركيز العالم كله لأن التلوث أصبح تأثيره قوي جدا على البيئة المحيطة، مثل طبقة الأوزون والتغيرات المناخية، ولم يعد هناك مفر من استخدام تقنية صفر انبعاثات».

انبعاثات محركات السيارات أكبر مؤثر على البيئة

وتابع أستاذ هندسة السيارات بكلية الهندسة في جامعة حلوان: «انبعاثات محركات السيارات أكبر مؤثر على البيئة، بعكس المصانع والأشياء الأخرى التي تؤثر على البيئة، ولكن هناك مشكلات تعاني منها السيارات الكهربائية، وأهم شيء يتم التركيز عليه هو بطاريات السيارات، ومن المتوقع أن يتم تطويرها على مدار السنوات العشرة المقبلة للحصول على مدى تشغيل عالي».

3 مشكلات أساسية

وأشار إلى وجود 3 مشكلات أساسية، وهي السعر، بسبب زيادة سعر البطارية، التي تمثل من 20% إلى 30% من سعر السيارة الكهربائية، والنقطة الثانية هي محطات الشحن، والمشكلة تتمثل في مدى التشغيل، مشيدًا بدور السيارات الكهربائية في تقليل تكلفة التشغيل فيما يتعلق بالمسافات التي تقطعها السيارة.

اقرأ المزيد:

رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين: يجب إطلاق مبادرة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية

أسعار السيارات الكهربائية في مصر 2022.. «تبدأ من 240 ألف جنيه»

«النواب» يبدأ مناقشة مشروع قانون توطين صناعة السيارات الكهربائية

الكهرباء: إصدار تراخيص إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية وفقا للقواعد

السيارات الكهربائية في مصر وأسعارها.. أرخصها عربية «إيموشن»

تعرف على رسوم شهادة «توافق بيئي» لدعم السيارات الكهربائية

رئيس قسم بـ«الدلتا الجديدة»: نُعد طلابا للتعامل مع السيارات الكهربائية
بقلم شريف سليمان