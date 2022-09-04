أسعار السيارات الكهربائية في مصر 2022 .. تبدأ من 170 ألف جنيه

يبحث قطاع عريض من المواطنين عن أسعار السيارات الكهربائية في مصر 2022، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات التي تستخدم الوقود التقليدي، فضلا عن رفع سعر البنزين، الأمر الذي يجعل الكثيرين يبحثون عن السيارات الصديقة للبيئة.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية التي يقدمها للجمهور على مدار اليوم، أسعار السيارات الكهربائية في مصر 2022، وفق المعلن عبر عدد من المواقع التجارية الكبرى والمتخصصة في بيع السيارات الكهربائية، والتي جاءت كالآتي:

أسعار السيارات الكهربائية في مصر 2022

وجاء متوسط سعر السيارات الكهربائية الجديدة لعام 2022، والتي جاءت كالآتي:

سعر سيارة بوليستر Polestar الكهربائية 2022 طراز 1 Base هو 2.79 مليون جنيه مصري

سعر سيارة لاند روفر الكهربائية 2022 طراز P400e أوتوبايوجرافي PHEV هو 2.484 مليون جنيه مصري.

سعر سيارة بورش تايكان 2022 الكهربائية طراز توربو S هو 3.33 ملايين جنيه

سعر سيارة تسلا الكهربائية 2022 طراز X طويل المدى 1.782 مليون جنيه

سعر سيارة تسلا الكهربائية 2022 طراز ستاندرد رينج بلس 3 هو 756 ألف جنيه مصري.

أسعار السيارات الكهربائية في السوق المحلية

بينما جاءت أسعار السيارات الكهربائية الموديلات القديمة كالآتي:

ووصل سعر سيارة ماركة Dong er30 في مصر بسعر 170 ألف جنيه.

بينما جاء سعر سيارة ماركة سكودا سيتي جو الكهربائية في مصر بسعر 387 ألف جنيه.

في حين سجل سعر سيارة فلوكس فاجن أي دي 3 بسعر 493 ألف جنيه.

وجاء سعر سياره ماركة نيسان ليف 2019 سعرها 337 ألف جنيه.

وجاء سعر سيارة ماركة هيونداي ايونيك الكهربائية HYUNDAI I ONIQ بسعر 454 ألف جنيه.

ووصل سعر سيارة شيفروليه سبارك موديل 2015 بمتوسط سعر 250 ألف جنيه.

وسجل سعر فيات 500 موديل 2017 كسر زيرو نحو 310 آلاف جنيه.