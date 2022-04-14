فرقة رضا والسيرك القومي ضمن الليلة الرابعة لـ«هل هلالك» مساء اليوم

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، يقدم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، باقة متنوعة من فقرات الفن الشعبي، في الليلة الرابعة للنسخة السادسة من برنامج «هل هلالك»، الذي يقدمه القطاع مجانًا للجمهور، يوميًا فى الثامنة والنصف مساءً، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتستمر ليالس البرنامج حتى ٢٤ رمضان.

تفاصيل برنامج اللية من «هل هلالك»

حيث يشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، اليوم الخميس، بمجموعة من أشهر استعراضات فرقة رضا بإشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير عام الفرقة، وأيضًا يشارك البيت بفقرات شيقة من فنون السيرك التس تعشقها الأسرة المصرية بمختلف أعمارها، بإشراف الفنان وليد طه مدير عام السيرك القومى.

ويستمتع الجمهور كل ليلة، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي، أوبريت «الليلة الكبيرة»، الذي يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، وديكور مصطفى كامل، وتصميم عرائس للدكتور ناجي شاكر، وإخراج صلاح السقا.

ركن الطفل

وفى «ركن الطفل» الذي يحرص القطاع كل عام على تقديمه للأطفال يوميًا، بهدف تنمية قدراتهم، من خلال مجموعة من الورش الفنية، يتدرب الطفل فيها على عمل نماذج لأهم سمات شهر رمضان الكريم، إلى جانب عمل نماذج أخرى محببة للأطفال تحت إشراف الفنانة «سها كحيل».

استمرار معرض مساجد القاهرة

كما يستمر معرض «مساجد القاهرة» الوثائقي الذي ينظمه القطاع، في استقبال رواده بقاعة المعارض بمركز الهناجر للفنون، بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة فى دول العالم الإسلامي،

وأطلقت وزيرة الثقافة فعاليات «هل هلالك»، يوم الاثنين الماضي، وتستمر لمدة 15 يومًا، حيث تتضمن أنشطة للاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي، وتدشين الدورة الخامسة من مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية، التي تهدف إلى اكتشاف الموهوبين في الغناء والتلحين والشعر.