تفاصيل انطلاق التاكسي الجوي في دبي عام 2026: البداية بـ 4 محطات

تواصلت فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 التي انطلقت أمس، بمدينة دبي الإماراتية، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بمشاركة نخبة من قادة الدول ورؤساء حكومات دول وصناع القرار وأصحاب الفكر لاستشراف المستقبل ووضع الحلول الخلاقة والسباقة لأكثر قضايا البشرية إلحاحا في جميع المجالات.

وتم استعراض أفكارا نوعية خلال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2023 بدبي من بينها اعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نماذج وتصاميم محطات التاكسي الجوي، والشركاء الذين يجري اختيارهم حاليا من هيئة الطرق والمواصلات في الإمارات لعمليات التشغيل والاستثمار في البنية التحتية المطلوبة للتاكسي الجوي.

أبرز معلومات عن التاكسي الجوي في دبي

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز معلومات عن التاكسي الجوي في دبي الذي سيتم تشغيله خلال العام 2026:

- تشمل المرحلة الأولى من تشغيل التاكسي الجوي في دولة الإمارات العربية المتحدة اختيار الشركات المصنعة والمشغلة من حيث التقنيات والخطة الزمنية، وكذلك تحديد مواقع المحطات.

- جرى اختيار أربعة مواقع مبدئية للمحطات في وسط المدينة «منطقة برج خليفة»، ودبي مارينا، ومطار دبي الدولي، ونخلة جميرا.

- يهدف تشغيل التاكسي الجوي إلى تقديم خدمة تنقل جديدة، باستخدام تكنولوجيا مبتكرة تسهل نقل الأفراد في المناطق الحضرية بشكل آمن وانسيابي ومستدام ومتكامل مع شبكة المواصلات العامة في دبي، ويتوقع تشغيله في العام 2026.

- تشمل محطات التاكسي الجوي في دولة الإمارات العربية المتحدة مناطق الإقلاع والهبوط، ومنطقة مخصصة للركاب والإجراءات الأمنية، ومرافق للشحن الكهربائي، وتتضمن المرحلة الثانية اختيار أفضل المستثمرين المتخصصين في مجال تطوير البنية التحتية في مجال التنقل الجوي.

مميزات التاكسي الجوي

- إمكانية الإقلاع والهبوط العمودي، وهي مركبات مستدامة صديقة للبيئة.

- تعمل بالطاقة الكهربائية ولا تتسبب في أي انبعاثات بيئية.

- تمتاز بالأمان والراحة والسرعة، ويصل مداها إلى 241.4 كيلومتر كحد أقصى، وسرعتها القصوى تبلغ 300 كيلومتر في الساعة.

- الطاقة الاستيعابية للتاكسي الجوي تتسع لأربعة ركاب إضافة إلى قائد المركبة.