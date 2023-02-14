خبير اقتصادي: مردود إيجابي لمشاركة السيسي في القمة العالمية للحكومات

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العالمية للحكومات المنعقد بدولة الإمارات، وعرضه تجربة مصر الرائدة في التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية، يسهم في الترويج للاستثمار في مصر ما يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، كما أنه يعزز من الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات.

رئيس مصر حريص على عرض استثمارات الدولة المصرية

أوضح «غراب» أن الرئيس السيسي يحرص دائمًا في جولاته الخارجية على عرض الفرص الاستثمارية في مصر، موضحًا أن مشاركته في عدد من الموائد المستديرة واللقاءات مع مجتمعات الأعمال والقطاع الخاص والشركات العالمية الكبرى، وعرض الفرص الاستثمارية الضخمة في مصر، يعد أفضل ترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، خاصة مع ما تتمتع به مصر من اشتمالها على مناطق اقتصادية ضخمة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها وبنية تحتية وتشريعية جاذبة للاستثمارات، وميكنة الخدمات الحكومية، إضافة للتيسيرات التي تقدمها الدولة للمستثمرين .

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مشاركة 150 دولة في القمة العالمية للحكومات بدبي، وعدد كبير من خبراء الاقتصاد الدوليين، ورؤساء الشركات العالمية، وعرض تجربة مصر في التنمية الشاملة اقتصاديًا يعمل على جذب المزيد من الفرص الاستثمارية لمصر من كافة الدول المشاركة، خاصة مع ما يتمتع به الاقتصاد المصري من نظرة إيجابية وتحقيقه معدل نمو موجب رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثر دول العالم الكبرى بالسلب، ما يؤكد قوة وصمود الاقتصاد المصري الذي يرتكز على أساس قوي وراسخ.

الآثار الإيجابية للقمة العالمية للحكومات

وأكد أن القمة العالمية للحكومات سيكون لها مردود إيجابي على مصر، مشيرًا إلى أنها ستفتح فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، خاصة من الجانب الإماراتي ما يزيد حجم مشروعاتها بمصر، إضافة إلى زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات بلغ 4.6 مليار دولار خلال 11 شهرًا الأولى من عام 2022، مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للإمارات 1.8 مليار دولار، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة.