لبنى عسل على قناة الحياة: القمة العالمية للحكومات شهدت نشاطا مكثفا للرئيس السيسي

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي شهدت نشاطا مكثفا للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث سلم الفائزين جوائز ذات صلة بأفضل التطبيقات الحكومية، كما شارك في المائدة المستديرة المتعلقة بالشركات المليارية على هامش القمة.

الرئيس السيسي استعرض التحديات

وأضافت خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «من اللافت للنظر، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستعراض التجربة المصرية والتحديات التي شهدتها المنطقة واستفاض الرئيس عبدالفتاح السيسي في رسائل مهمة جدا، مفادها ضرورة الحفاظ على المنطقة والدول في ظل التحديات التي تواجهها».

الرئيس السيسي تناول تحديات الدولة المصرية

وتابعت الإعلامية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن السنوات العشرة الماضية والأوضاع الصعبة التي عاشتها البلد منذ عام 2011، والأوضاع الصعبة واختطاف الدولة المصرية والإرهاب والملفات الكثيرة التي عملت بها الدولة بالتوازي.

وأشارت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تناول ملفات مثل التعليم، الصحة، النقل، القطاع الخاص، المبادرات الرئاسية، والمدن الجديدة، كما تطرق إلى طبيعة التحديات التي واجهت الدولة المصرية وكيف كلفتنا الكثير.

ولفتت، إلى أن الله عز وجل نجا مصر، ولم يقم الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسمية أي دول تعاني من أزمات أو أوضاع غير مستقرة، وذلك خلال كلمته، مشددةً على أن الرئيس السيسي أشار إلى أنّ المصريين كانوا فاقدي الأمل ومحبطين ويائسين وكان هناك من يريدون خطف الدولة المصرية بعد 2011، كما كلف الإرهابُ الدولةَ المصرية الكثير، كما ورثت مصر تحديات كثيرة عبر عقود طويلة، وهو ما تعاملت معه في السنوات الأخيرة.