تقرير رسمي يكشف تفاصيل طريق القاهرة- كيب تاون.. «يمر بـ9 دول إفريقية»

كشف تقرير رسمي، عن تفاصيل طريق القاهرة- كيب تاون، موضحا أن الطريق يمر بـ9 دول إفريقية، ويبلغ طوله 10 آلاف كيلومتر منها 1155 كيلو مترا في مصر، وتنفذ مصر كافة الأعمال حتى أرقين بجودة عالية، وأن الطريق سيعمل على زيادة حركة التجارة بين البلدن الإفريقية.

قطاع النقل هو أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق النهضة الإفريقية

وأكد التقرير أنّ مصر ترحب بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة، والتكامل والتواصل معهم، والتطلع إلى النهوض ‏بالقارة الإفريقية من خلال التعاون بين كافة البلدان، موضحا أنّ قطاع النقل هو أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق النهضة الإفريقية المنشودة، وأنّ لمصر وجنوب إفريقيا ومعهم دول أخرى مثل المغرب ونيجيريا وكينيا دورا هاما في هذا المجال.

من جانبه، أشار ‏رئيس الوفد البرلماني لمقاطعة كوازولو ناتال في جنوب إفريقيا، إلى أهمية تحقيق الربط بين القاهرة وجنوب إفريقيا، لأنه حلم ‏يجب أن يتحقق من خلال تنفيذ طريق القاهرة- كيب تاون، وأنه مع مزيد من الجهود وتكثيف الأعمال سيتم الربط بين القاهرة وجنوب أفريقيا، «نحن فخورين بأن ‏جنوب إفريقيا جزء من هذا المشروع».

تطور كبير في مجال النقل في مصر‏

وأكد سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة، أنّ بلاده حريصة على التعاون المشترك مع مصر في ‏مجالات النقل المختلفة، وزيادة حركة التجارة بين الدول الإفريقية، لافتا إلى أنّ التكامل الاقتصادي يتحقق من خلال الربط بوسائل النقل المختلفة، مشيدا بالتطور الكبير والهائل في مجال النقل بمصر‏ تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لما له من رؤية شاملة في كافة المجالات ومنها قطاع النقل.

ولفت في بيان له، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، تتيح فرصا كبيرة للتعاون بين الدول الأفريقية، ولكن يظل قطاع النقل هو العامل الهام الذي سيسهم بفاعلية في تنفيذ هذه الطموحات، معربا عن رغبة بلاده في الشراكة مع مصر ‏في مجال محور ديربن- جوهانسبرج للسكك الحديدية لنقل البضائع، مشيرا إلى أن هيئة السكك الحديدية وشركات القطاع الخاص ‏لديها خبرة كبيرة في مجال إنشاء وتنفيذ خطوط السكك الحديدية، سواء الديزل أو التي تعمل بالكهرباء وكذلك لدى الهيئة والشركات خبرة كبيرة في مجال إدارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية.