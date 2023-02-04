أسماء المصابات في حادث تصادم سيارتين على طريق «القاهرة - الفيوم»

حصلت «الوطن» على أسماء 5 سيدات أصبن في حادث تصادم وقع بين سيارتين «ملاكي» و«ميكروباص» صباح اليوم السبت، على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، اتجاه القاهرة أمام مدخل جرفس، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائقي السيارتين وفقدانهما السيطرة عليهما.

وتراوحت إصابات السيدات الـ5 بين كدمات وكسور وجروح في مناطق متفرقة بالجسم، وجرى نقلهن إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهن.

أسماء المصابات في الحادث

وأسفر حادث تصادم سيارتين عن إصابة:

- «هند.ر.ع»، 35 سنة، ومقيمة قرية أبجيج بنطاق مركز الفيوم، باشتباه كسر في الكتف الأيمن، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- «بسمة.أ.ر»، 35 سنة، ومقيمة قرية أبجيج بنطاق مركز الفيوم، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- «مها.ف.ع»، 42 سنة، ومقيمة بقرية أبجيج بنطاق مركز الفيوم، بجرح في الوجه طوله 2 سم.

- «صباح.أ.ع»، 45 سنة، ومقيمة بقرية بيهمو بنطاق مركز سنورس، بجرح في اليد اليمنى طوله حوالي 2 سم.

- «شروق.أ.ش»، 21 سنة، مصابة بجرح بالذقن طوله 1 سم.

تقديم الرعاية الطبية للمصابات

ونُقلت المُصابات إلى المستشفى العام بمدينة الفيوم، ويخضعن للعلاج اللازم، سواء خياطة الجروح وتضميدها، أو علاج المصابة باشتباه كسر في الكتف، فيما تم التصريح بخروج المصابات بكدمات وسحجات.

حادث تصادم مروع بين سيارتين

وكان «طريق القاهرة - الفيوم» الصحراوي، قد شهد وقوع حادث تصادم مروّع صباح اليوم السبت، بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى ملاكي بسبب السرعة الزائدة، بدائرة مركز شرطة سنورس.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 سيدات بإصابات مختلفة، وتم نقلهم للمستشفى، كما تم إزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرير المحضر اللازم.