إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم مروّع وقع بين سيارتين صباح اليوم الأحد، على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، إثر انفجار الإطار الأمامي لإحدى السيارتين، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، فاصطدم بالأخرى.

وتوقفت حركة المرور على طريق «القاهرة - الفيوم»، أمام المارة بصورة جزئية، وهرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، بينما توقف المارة لمساعدة المصابين في الحادث.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة طامية إلى مكان حادث تصادم سيارتين، وتبينّ إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، جراء الحادث.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارتين إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم، وتقديم الرعاية الطبية لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، كما تم تحرير المحضر اللازم حيال الحادث، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.