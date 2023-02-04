إصابة 5 سيدات في حادث تصادم سيارتين على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي

أصيبت 5 سيدات بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، في حادث تصادم وقع صباح اليوم السبت، بين سيارتين ميكروباص وملاكي، على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، بدائرة مركز شرطة سنورس، بسبب السرعة الزائدة للسيارتين، وقطع إحداهما الطريق أمام الثانية فجأة أثناء عبورها من الدوران.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف، وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور لنقل المصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم مروّع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أحمد المغازي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد وقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين إحداهما ميكروباص محملة بالركاب، والأخرى ملاكي، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 5 سيدات في الحادث

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة سنورس إلى مكان الحادث الذي وقع على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، اتجاه القاهرة، أمام مدخل جرفس بدائرة مركز سنورس، ما أسفر عن إصابة 5 سيدات بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

10 سيارات إسعاف تنقل المصابات

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بـ10 سيارات إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة 5 سيدات بجروح وكسور وكدمات، وجرى نقلهن إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهن قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصابتهن تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لكل منهن بحسب إصابتها.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.