ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، في إطار مباراة ذهاب الجولة السادسة عشر من دوري أبطال أوروبا لهذا العام.

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة هذه المباراة لمشاهدتها ومعرفة الفائز قبل مباراة الإياب، ما يجعل الراغبون في مشاهدتها يبحثون عن كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم «الوطن» خلال هذا التقرير لك كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ وموعد المبارة والتي جاءت كالتالي:

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ مساء اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، وتأتي المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت تونس، وفي تمام الساعة 8 مساء بتوقيت جرينتش.

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ؟

تحرص مجموعة قنوات بي إن سبورت على بث مباريات البطولات المختلفة، وخصوصا بطولة دوري أبطال أوروبا، ويجرى إذاعة مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium و قناة beIN Sports HD 1 English.