تردد القنوات الناقلة لمباراة ميلان وتوتنهام والمعلقين في دوري أبطال أوروبا، يشغل حيز كبير من اهتمام محبي الكورة الأوربية والعالمية اليوم، إذ تقام المبارة فى العاشرة من مساء اليوم، ويستضيف فريق ميلان الإيطالي نظيره الإنجليزي فريق توتنهام هوتسبير على استاد سان سيرو، في إطار الذهاب من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ميلان وتوتنهام والمعلقين بدوري أبطال اوروبا

تردد القنوات الناقلة لمباراة ميلان وتوتنهام والمعلقين بدوري أبطال أوروبا، سيكون من خلال شبكة bien sport، صاحبة الحقوق الحصرية لمباريات دوري أبطال أوروبا بشمال افريقيا والمنطقة العربية، والتي أسندت مهمة التعليق إلى المعلق التونسي عصام الشوالي، من خلال تردادت الشبكة على قمري نايل سات وعرب سات.

تردد bien sport على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11054 و27500 أفقي.

تردد bien sport على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12254 رأسي، معدل الترميز 27500.

مباراة ميلان وتوتنهام بدوري أبطال أوروبا

تقام مباراة ميلان وتوتنهام بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة الـ10 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات مباريات الذهاب بالدور الـ16 الليلة على استاد سان سيرو الإيطالي.