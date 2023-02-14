«هونج كونج» تعلن عن إرسال إمدادات بـ 3.82 مليون دولار للمتضررين من الزلزال

أعلن «جون لي»، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، أن حكومة المنطقة سترسل إمدادات بقيمة 3.82 مليون دولار أمريكي إلى المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا.

وقال «جون لي»، في مؤتمر صحفي، اليوم، قبل اجتماع المجلس التنفيذي للمنطقة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، إن حكومة هونج كونج الإدارية الخاصة تمكنت من جمع دفعة من المساعدات الطارئة بما في ذلك خيام وملابس وبطانيات وأدوية وإمدادات طبية لإرسالها إلى المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا.

ونوه بأنه تم إرسال أكثر من 100 طن من الإمدادات التي تبرع بها مواطنون من هونج كونج إلى تركيا مساء أمس.