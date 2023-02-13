اللاعب التونسي رامي مصدق يروي قصة نجاته من زلزال تركيا المدمر

في أوائل العام الجاري، سافر الشاب التونسي، رامي مصدق، لاعب كرة القدم، ويبلغ من العمر 21 عاماً، إلى تركيا، ليخوض مسيرته الاحترافية في تركيا التي كان يحلم بها لتحقيق طموحاته العريضة، والتي تحولت في لحظات إلى كابوس مخيف، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

وكان اللاعب يسكن في مدينة هاتاي والتي يوجد بها فريقه «هاتاي سبو»، وكان زلزال شرق المتوسط ضرب المنطقة وأسفر عن قتل آلاف من الأرواح ودمر آلاف المباني السكنية.

اللاعب يخرج قبل انهيار المنزل بدقائق معدودة

خرج اللاعب رامي مصدق هو وأحد أصدقائه بالفريق قبل انهيار المنزل بدقائق عديدة، إذ يشاهد المبني أمام عينيه ينهار ويتحول إلى ركام من الحجر، وأسفر عن مقتل 17 شخصا كانوا معه في المنزل.

وحكى مصدق قصة نجاته من الموت قائلاً: «في بداية الأمر أحمد الله وأشكره بأنه كتب لي عمر جديد وأنقذني من موت محقق، بعد أن دمر المبني في لحظات بعد خروجي لقضاء شأن ما، ورأيت ذلك بأم عيني الجدران تتهاوي والمنزل ينهار ليتحول في لحظات إلى ركام، ويوجد فيه ناس يصيحون ويطلبون النجدة دون أدني جدوي».

وذكر مصدق أنه كان لا يصدق أنه ينجي من الموت بتلك الأعجوبة، وأحمد الله علي كل شيء، وحتى الآن ما زلت أشعر بوقع الزلزال وأنهض من النوم مذعورا، وأضاف أنه لم يخلد للنوم لمدة أكثر من يومين، خوفا من سقوط البنايات القريبة عليه ولجأ إلى الجبال للمكوث أو في الشارع في الظلام والبرد القارس.

ويلعب رامي ضمن فريق الشباب في نادي واحة قبلي مسقط رأسه قبل سفره إلى تركيا بواسطه اتفاقه مع أحد وكلاء اللاعبين، وكان أن بدأ مسيرته مع نادية في الأسبوع الأول من شهر فبراير الحالي.

اللاعب يفر إلى تونس بعد وقوع الزلزال

وأشار رامي إلى أنه خرج من المدينة بعد 3 أيام من وقوع الحادث إلى مطار أضنه ومنها إلى رحلة داخلية مطار إسطنبول قبل أن يتم نقله إلى رحلته العادية لمطار تونس صباح أمس الأول.

لحظات الخوف والذعر

وعند سؤاله على استكمال مسيرته الكروية، رد أنه على تواصل مع أحد أصدقائه في الفريق، ولكن لا يعلم ما إذا كان سيجدد العقد مع النادي أم لا، خصوصا أن لحظات الخوف والذعر ما زالت في مخيلته، كما أن نادي «هاتاي سبو» أعلن انسحابه من الدوري التركي بعد تضرر الملاعب والمنشآت الرياضية.