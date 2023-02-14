كلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية تحصد 15 مركزا في ملتقى «إبداع»

كرم الدكتور وائل نبيل عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، اليوم، أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية التربية النوعية الذين حققوا مراكز متقدمة في ملتقى «إبداع» الرابع لكليات التربية النوعية الذى نظمته جامعة الفيوم خلال الفترة من 5 فبراير حتى 9 فبراير الجاري، وشارك فيه«340 طالب» من 10 جامعات مصرية.

ووفقا لبيان كلية التربية النوعية وجه نائب رئيس الجامعة الشكر للكلية على المستوى المتميز الذي ظهر به وفد جامعة الإسكندرية خلال مشاركتهم في الملتقى، وحصد عدد من المراكز المتقدمة خلال المنافسات الفنية المختلفة.

المنافسة والتواصل هدف المشاركة في ملتقى إبداع

وأشارت الدكتورة بهية الإخريطي القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية، إلى أن الهدف من المشاركة فى الملتقى هو خلق روح المنافسة والتواصل بين طلاب الجامعات المصرية، والتعرف على إبداعات الطلاب المختلفة فى المجالات الفنية المختلفة، مؤكدة أن الكلية لا تدخر جهداً فى سبيل دعم طلابها لاخراج إبداعاتهم.

كلية التربية النوعية تحصد عدد من المركز في مسابقات ملتقى إبداع

وأعلنت عميدة الكلية فوز الكلية بعدد من المراكز المتقدمة فقد حصل على كأس المركز الأول التربية الموسيقية، وكأس المركز الثاني تكنولوجيا التعليم، وكأس المركز الثالث الإقتصاد المنزلي بالإضافة لعدد من الجوائز الفردية والجماعية وذلك مركز أول كورال، ومركز ثاني موسيقى، ومركز أول غناء فردي الطالبة يمني حسن، ومركز أول عزف فردي وفاز به الطالب عبد الرحمن هشام، والمركز الأول مكرر في مجال الفيديو الوثائقي وفاز به الطالب سيف عبد المنعم.

كؤوس ومراكز متقدمة يحصدها طلاب كلية التربية النوعية بالإسكندرية

وحصل على المركز الثاني في مجال البرمجيات التعليمية وفازت به الطالبة هاجر حمدي شعبان، والمركز الأول مكرر في مجال التطريز فازت به الطالبة صفية عطية سليم ومركز ثاني في مجال تصميم الأزياء وفازت به الطالبة مرام محمد شحاتة.

كما حصل على المركز الثالث في مجال الكروشية، وجائزة التميز في مجال التريكو وفازت بهم الطالبة فاطمة عصام محمد السيد، وفي قسم التربية الفنية، والمركز الثاني التصوير الزيتي وفازت به الطالبة روان محمد زيدان، وجائزة التميز في مجال الخزف وفاز به الطالب عبد الرحمن محمد إدريس.