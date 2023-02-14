 المستشفى الجوى التخصصي يحصل على شهادة التسجيل من «الاعتماد والرقابة الصحية»

حصل المستشفى الجوى التخصصي على شهادة التسجيل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR كمنشأة صحية تتبع جميع المعايير والاشتراطات الصحية لسلامة وصحة المرضى، وذلك بعد قدرتها على تحقيق الضوابط والإجراءات المطلوبة للحصول على ذلك الاعتماد المرموق للمنشآت الطبية المتطورة ليصبح بذلك المستشفى الجوي التخصصي بالتجمع الخامس من المنشآت الصحية الرائدة في تقديم خدمة طبية تضاهي المنشآت الطبية العالمية.

ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية لتقديم الخدمة المتميزة؛ بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية في التخصصات الطبية المختلفة.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، هي الجهة المنوطة بإصدار المعايير التي تمكن من تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت الصحية المختلفة طبقا لمعايير الجودة وسلامة المريض؛ إذ جرى إعداد هذه المعايير بواسطة خبراء في مجال جودة الرعاية الصحية وروعي أن تكون متواكبة مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمرضى.