«الرقابة الصحية»: القيادة السياسية اهتمت بميكنة منظومة التأمين الشامل

التقى مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، وفدا من وزارة الصحة الأردنية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم القطاع الطبي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، في إطار زيارة الوفد الموسعة لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حيث أكد طه، أنّ التحول الرقمي أهم ملفات مكونات الخدمة الصحية، ويأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، ما دفع بخطوات ميكنة العمليات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والأردن

أعرب الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، في مستهل اللقاء، عن ترحيبه بالوفد الأردني، حيث أشار إلى أهمية مثل هذه الزيارات في توطيد التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في فتح آفاق أوسع للتنسيق المشترك مع الشعوب العربية الشقيقة، مؤكدا عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والأردن قيادةً وشعبا، والتي انعكست مؤخرا في دعم القطاع الطبي خاصة في مجال الصحة العامة والتصدي للأمراض المزمنة، وأكد استعداد فريق العمل بالهيئة للتعاون مع الجانب الأردني خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنّ التحول الرقمي أهم ملف يميز التغير الحقيقي في شكل ومضمون مكونات الخدمة الصحية في مصر ولذا يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، ما دفع بخطوات ميكنة العمليات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تكامل وشمول الخدمات المقدمة للمنتفعين في أي وقت وأي مكان على مستوى الجمهورية، وهي الفلسفة الرئيسية لمشروع التأمين الصحي الشامل، ولفت إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كإحدى هيئات تطبيق المنظومة، في نقل مستوى الخدمة الصحية إلى مستويات عالمية تليق بمكانة مصر انطلاقا من دورها في توكيد الثقة في مخرجات القطاع الصحي المصري.

تطوير المنظومة الصحية

وفي ذات السياق، أشارت الدكتورة آية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى دور قياس مؤشرات الأداء في جعل البيانات أدق وأكثر تحديدا، وبالتالي أكثر جودة وكفاءة بما ينعكس على تطوير المنظومة الصحية، كما أشارت إلى أهمية تأمين المعلومات والحفاظ على البيانات المميكنة، إلى جانب استخدام البيانات الدقيقة في التخطيط الاستراتيجي السليم.

من جانبها، أشادت الدكتورة إلهام عبدالرحمن، أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والإدارية الأردنية، بالخطوات المهمة التي شهدها النظام الصحي المصري، والجوانب التطبيقية التي تمت بمشروع التأمين الصحي الشامل، والتي اطلع الوفد عليها من واقع زيارته للهيئة العامة للرعاية الصحية، وأعربت عن فخرها بوضوح الرؤية لمفهوم جودة النظم الصحية المستمرة الذي تتبناه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدة أهمية نقل التجربة المصرية في منظومة التأمين الصحي الشامل وفي اصدار معايير جودة الخدمة الصحية وإلزام المنشآت بضمان سلامة الخدمة الصحية من خلال تسجيل واعتماد المنشآت الصحية بـGAHAR

واستعرض الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الموقف التنفيذي لميكنة خدمات الهيئة وآليات التحول الرقمي داخل منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تمت من خلال مرحلتين، الأولى انتهت بالكامل، وتمثل في خدمات تسجيل واعتماد المنشآت الصحية وأعضاء المهن الطبية، وشؤون المراجعين، وجدولة مواعيد الزيارات، وإصدار التقارير والشهادات، والحصول على مؤشرات أداء مميكنة، أما المرحلة الثانية، التي يجري العمل بها حاليا، فتضم أعمال الرقابة الصحية الإدارية والفنية والاكلينيكية على المنشآت.

وفي سياق متصل، استعرضت الدكتورة راندا عبده، مدير عام إدارة التخطيط الاستراتيجي ورئيس وحدة GIS بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة، المنصة الجغرافية للصحة الرقمية في منظومة التأمين الصحي الشامل كأداة فعالة للتخطيط الاستراتيجي حيث تعتبر أداة ديناميكية تشمل متغيرات متعددة وتوزيعات سكانية على أكثر من مستوى بجميع محافظات الجمهورية لتحديد احتياجات وفرص الاستثمار الصحي.

عقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة، الدكتور السيد العقدة، والدكتورة مهي التحيوي، والدكتورة إيمان الشحات، والدكتور وائل محمود الدرندلي، والدكتورة ولاء عبداللطيف، والدكتور خالد عمران.