وزير الرياضة: محمد صلاح ظاهرة فريدة.. وتغيير صورة مراكز الشباب هدفنا

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن حجم العمل داخل الوزارة كبير للغاية، بعضها مرتبط بالمواطنين وبعضها مرتبط بأمور أخرى.

تراكمات في ملف الرياضة

وقال: «نحن أمام سنوات سابقة تولد عنها تراكمات في ملف الرياضة، ونتعامل مع منحنى سنى لشباب مصر نعمل من خلاله على تربية جيل يتربى على الانتماء للوطن، ويساهم في إنجاز بطولات رياضية».

وأشار الوزير إلى أن البعض يتحدث عن دور وزارة الشباب والرياضة فى إصلاح ملف كرة القدم.

وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: «الحديث عن الكورة أمر يحتاج إلى آليات نعمل على تحقيقها، لاسيما وأن هذا الملف عانى لسنوات طويلة».

واستطرد: «بالمناسبة مصر وصلت إلى كأس العالم 3 مرات فقط وعلى مراحلة متباعدة ومن بينها عام 1934 و2018».

ظاهرة اللاعب محمد صلاح

وتحدث وزير الشباب والرياضة عن ظاهرة اللاعب محمد صلاح وقال: «ظاهرة محمد صلاح ظاهرة فريدة وكام محترف وصل لما وصل له هذا اللاعب».

وشدد على أن الوزارة تعمل على حوكمة الرياضة ونعمل حاليا على تطوير مراكز الشباب.

وقال: «حطيت نموذج الفنان عادل أمام في فيلمه الشهير أمام أعيننا ،لأننا مش هنجيبه من بره، لنستطيع تطوير مراكز الشباب، وهو من أهم أهدافنا».