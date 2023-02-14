كواليس الأيام الأخيرة في حياة سهير البابلي

تُعد الفنانة سهير البابلي، واحدة من أبرز الفنانات اللواتي لمعن على الساحة الفنية لعقودٍ طويلة، إذ أثرت الساحة بالعديد من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية، التي حققت نجاحًا كبيرًا، ولا زالت عالقة في أذهان الجمهور.

سهير البابلي، التي تحل ذكرى ميلادها اليوم، كونها من مواليد 14 فبراير، ابتعدت عن الأضواء تمامًا في السنوات الأخيرة من حياتها، لاسيما في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا آنذاك، ومخاوف البعض من العدوى، إذ كانت تقضي وقتها داخل منزلها مع أسرتها وأحفادها.

عمر زهران من أبرز المُقربين لـ سهير البابلي

سهير البابلي رغم ابتعادها عن الساحة الفنية لأكثر من 15 عامًا، إلا أنها كانت على تواصل دائم مع زملائها بالوسط الفني، لاسيما المخرج عمر زهران، الذي ظل على تواصل معها حتى الأيام الأخيرة من حياتها.

ابتعاد سهير البابلي، عن الساحة الفنية، لم يدفعها للانقطاع عن جمهورها، إذ ظهرت بشكلٍ استثنائي من داخل منزلها، قبل وفاتها بشهور، تنصحهم بضرورة توخي الحذر، حيث قالت في مقطع فيديو: «مش عاوزه كل شوية بوس، فيه ناس لو مبوسناش نتخاصم، إوعى تتخاصموا، أنا في بيتي ممنوع البوس سواء لولادي أو ولاد ولادي، ممنوع البوس والأحضان، اعملوا أي حاجة عشان الفيروس».

وعقب أشهر قليلة، سرعان ما تدهورت حالتها الصحية، وجرى احتجازها بالمستشفى، ودخلت في غيبوبة، وعانت من ضعف في عضلة القلب وجلطة في الرئة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة يوم 21 نوفمبر عام 2021، حيث نطقت الشهادة 3 مرات وغُسلت بماء زمزم، ووشها كان بيضحك بعد الوفاة»، وذلك حسبما كشف زوج ابنتها رضا طعيمة.

مسيرة فنية ثرية لـ سهير البابلي

سهير البابلي من مواليد محافظة دمياط، ولها رصيد مسرحي وسينمائي وتلفزيوني، من أشهر أعمالها ريا وسكينة مع شادية، ومدرسة المشاغبين مع عادل إمام وحسن يونس وسعيد صالح، وذلك ضمن 10 مسرحيات قدمتها، كما قدمت للسينما ما يقرب من 60 فيلمًا سينمائيًا، وما يقرب من 15 عملا للشاشة الصغيرة، واعتزلت عام 1997 بعد ارتدائها الحجاب، وفي عام 2006 عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل قلب حبيبة الذي لم يُعرض حتى الآن.