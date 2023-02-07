سفير غانا: السيدة الأولى في دولتنا مصرية والقاهرة ساندتنا لنيل الاستقلال

قال السفير عبيد بواما أكوا، سفير غانا بالقاهرة، إن مصر لها أهميتها الإستراتيجية العظيمة، كما أن لها تاريخ طويل، كاشفًا أن أول رئيس لغانا كان دكتور «كوامي نكروما»، وتزوج من سيدة مصرية، لذلك فإن أول سيدة تحمل لقب السيدة الأولى لغانا كانت مصرية، وهي «فتحية نكروما».

إنه قبل الالتحاق بالعمل الدبلوماسي كان جنرالا متقاعدا بالقوات المسلحة في غانا، إذ عمل بوزارة الدفاع لمدة 46 عامًا، وبعدها كلفه رئيس الجمهورية بالعمل الدبلوماسي عقب تقاعده عن الخدمة العام الماضي، معربًا عن سعادته البالغة بتكليفه بهذه المهمة، متابعًا: «بالنسبة لي سعدت للغاية بترشيحي للعمل كسفير لبلادي في مصر».

وأضاف السفير عبيد بواما أكوا في حوار ببرنامج «موعد في السفارة»، على القناة الثانية المصرية،

«فتحية نكروما» أول سيدة أولى بغانا

وأوضح سفير غانا في القاهرة، أن غانا تقع على الساحل الغربي الأفريقي، ويمر بها خط جرينتش الطولي، ولهذا تعتبر في موقع يتوسط العالم، جغرافيًا وسياسيًا، وحصلت غانا على استقلالها عام 1957

أبناء رئيس غانا نشأوا في مصر قبل عودتهم لغانا

وأشار سفير غانا في القاهرة، إلى أن زواج أول رئيس غاني من مصرية جعل مصر صديق مفضل لغانا، إذ أن أبناء الرئيس نشأوا في مصر، ثم عادوا ليصبحوا من النشطاء في المجتمع الغاني، كاشفًا عن أن مصر من أولى الدول التي ساندت غانا وقت الاستقلال، وأسس رئيس غانا مع رئيس مصر علاقة دبلوماسية وطيدة للغاية، وكانتا من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية.