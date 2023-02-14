وزير التعليم: نستهدف إعداد الطلاب وتطوير قدراتهم لمواكبة وظائف المستقبل

شارك الدكتور رضا حجازي في حلقة نقاشية وزارية تحت عنوان «تسريع استكشاف أفكار تتخطى الآفاق»، والتي عقدت في إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، التي تستضيفها مدينة دبي في الفترة من 13 إلى 15 فبراير.

وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال مداخلته في الجلسة، أن الدولة المصرية تستهدف عبر تطوير منظومة التعليم إعداد الطلاب وتطوير قدرتهم على التنافسية ومواكبة وظائف المستقبل في ظل التحول الرقمي الذي يمضي بخطوات سريعة على مستوى العالم.

مصر ضمن الدول القليلة التي حافظت على استمرار التعليم خلال كورونا

وأضاف الوزير أن مصر ضمن الدول القليلة التي حافظت على استمرار العملية التعليمية أثناء انتشار فيروس «كوفيد 19» وتداعياته التي استوجبت إغلاق المدارس في مختلف دول العالم، وذلك بفضل تطبيق التكنولوجيا في التعلم عن بعد، مشيرًا إلى أن منظومة التعليم المصرية تتضمن حاليًا محتوى رقمي بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي تم تنفيذها عبر شراكات مع جهات دولية.

إجراء امتحانات إلكترونية على التابلت لـ1.3 مليون طالب في الصفين الأول والثاني الثانوي

وتابع الدكتور رضا حجازي أنه جرى تسليم الطلاب في المرحلة الثانوية تابلت يضم المواد التعليمية المختلفة ومصادر متنوعة، كما تم إجراء امتحانات إلكترونية على التابلت لـ1.3 مليون طالب في الصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تستهدف دمج التكنولوجيا في عملية التعليم بهدف تحقيق التعليم الرقمي الذي يجعل الطلاب قادرين على المنافسة في المستقبل.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني بحكومة دولة الإمارات وألفا بكار باري وزير التعليم الفني والتدريب المهني والتشغيل بجمهورية غينيا.