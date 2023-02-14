شروط استيراد سيارة معفاة من الرسوم للمصريين في الخارج

تحرص الدولة المصرية، على تسهيل أي إجراءات على المواطن المصري سواء داخل أو خارج مصر، وتذليل أي عقبات أمام استيراد المصريين بالخارج سيارات معفاة من الرسوم الجمركية.

مبادرة سيارات المصريين بالخارج

كانت الحكومة المصرية أعلنت، خلال الفترة الماضية، عن قانون رقم 161 لسنة 2022، والذي يسمح للمصريين بالخارج عند وصولهم مصر استيراد سيارة ركوب واحدة للاستعمال الشخصي معفاة من الجمارك، من خلال مبادرة «سيارات المصريين بالخارج»، والتي تتيح لهم تيسيرات الحصول على سيارة معفاة من الجمارك والرسوم.

وتستعرض بوابة «الوطن» من خلال هذه السطور، شروط استيراد سيارة معفاة من الرسوم للمصريين بالخارج.

شروط استيراد سيارة معفاة من الرسوم للمصريين بالخارج

- وجود إقامة قانونية سارية في الخارج.

- ألا يقل سن المصري بالخارج عن 16 عاما.

- استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة.

- يشترط أن تكون سنة الصنع 2019 وما بعدها إذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة.

- يشترط لاستيراد سيارة معفاة من الجمارك والرسوم ضمن مبادرة «سيارات المصريين بالخارج»، تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل، بالإضافة إلى الإفصاح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.

- يتشرط سداد المبلغ النقدي المستحق يحول من الخارج على الحساب البنكي الخاص بوزارة المالية في البنك الأهلي المصري برقم (173100167)، على أن يتم استرداده بالمقابل المحلي بعد 5 سنوات.

- يشترط استيفاء إجراءات التسجيل الأولى عبر التطبيق والتسجيل الأولى للسيارة.