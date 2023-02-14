فريق الإمارات للبحث ينجح في إنقاذ شابين بتركيا بعد 9 أيام من وقوع الزلزال

أعلن فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، منذ قليل، أنه نجح في إنقاذ شابين في كهرمان مرعش بتركيا بعد مرور 9 أيام من وجودهما تحت الأنقاض، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل.

الأمم المتحدة توجه نداء لجمع 400 مليون دولار

وتوجه الأمم المتحدة، نداءً لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة سوريا بسبب أن 9 ملايين شخص في سوريا تضرروا من زلزال الأسبوع الماضي.

وضرب زلزال سوريا وتركيا، 6 فبراير الجاري، وتسبب في مقتل أكثر من 38 ألف شخص، وإصابة أكثر من 80 ألف حالة جرحة، وقام بتدمير مئات المباني والمنازل السكنية وتحطيم عشرات محطات الكهرباء، وهو أعنف وأقوى بـ3 أضعاف من زلزال 1999 الذي ضرب إسطنبول.