إنقاذ امرأة من تحت الأنقاض بعد مرور 204 ساعات على زلزال تركيا

بعد مرور 8 أيام على وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، استطاع فريق الإنقاذ التركي، أن ينقذ سيدة من تحت أنقاض مبني في ولاية هطاي جنوبي تركيا، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وذكر فريق الإنقاذ أن السيدة من أصول أجنبية، وتدعي منى دعبول، وجرى إنقاذها بعد مرور 204 ساعات من وقت وقوع الزلزال، وعقب إخراجها من تحت أنقاض مبني في مدينة أنطاكيا تم نقلها إلى المستشفى فورا.

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 38 ألف قتيل

وضرب زلزال تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي، الموافق يوم الاثنين، وكانت قوته 7.8 درجة علي مقياس ريختر، وأعقبه آلاف من الهزات الارتدادية العنيفة، وتسبب في مقتل أكثر من 38 ألف قتيل من سوريا وتركيا، وإصابة أكثر من 80 ألف جريح، كما تستمر عمليات الإنقاذ رغم تلاشي الآمال تدريجياً في العثور علي ناجين.

وذكرت تقارير، أن زلزال تركيا وسوريا هو الأعنف والأقوي بـ3 أضعاف من زلزال 1999، حيث تسبب في هدم آلاف من المباني السكنية، وتدمير مئات من المحطات الكهرباء والغاز.