كاتب صحفي لقناة القاهرة الإخبارية: جلسة مجلس الأمن لن تضيف شيئا لسوريا

تحدث الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، عن الوضع المأساوي في سوريا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل أيام، ونتج عنه الكثير من الضحايا، مشيرا إلى أن الوضع في سوريا خطير، ويستدعي تضافر الجهود، وجلسة مجلس الأمن كانت لإبراء الذمة ولن تضيف شيئا للمشهد.

وقال أبو شامة، خلال ظهوره عبر تطبيق «سكايب»، في برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية أية لطفي: «أولا نعزي الشعبين السوري والتركي في الكارثة التي تعد ضمن أصعب الكوارث الإنسانية خلال القرن 21».

الكارثة في تركيا أكبر

وأضاف: «الحديث عن المساعدات الإنسانية في سوريا يستدعي أكثر من مستوى، خاصة حول حجم المساعدات التي تذهب لسوريا مقارنة بتركيا».

واستطرد: «يجب أن نقول أن الكارثة في تركيا من حيث الزلزال أكبر من تلك التي ضربت سوريا، لكن رغم ذلك فإن الوضع مأساوي في سوريا أكثر لعدة أسباب».

المعاناة السورية ممتدة منذ 12 عاما

واستكمل: «أول تلك الأسباب أن المعاناة السورية ممتدة منذ 12 عاما، وكانت هناك استغاثات للأمم المتحدة منذ عدة أشهر لإنقاذ الوضع المؤسف الذي تتعرض له سوريا، وهو ما زاد مأساوية بعد الزلزال الذي ضرب البلاد».